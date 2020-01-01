Политика в области персональных данных

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей информации, которую юр. лицо ООО "Проект Групп" (ОГРН: 1187746790648, ИНН: 7704460310, телефон: +7 (495) 204-28-09 адрес регистрации: 105082, город Москва, Балакиревский переулок 1а,офис 11) и/или его аффилированные лица, могут получить о пользователе во время использования им сайта http://group-project.ru/

Использование Сайта означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен воздержаться от использования данного ресурса.

1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает Сайт:

1.1 В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:

1.1.1 Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при оставлении заявки, совершении покупки, регистрации (создании учётной записи) или в ином процессе использования Сайта;

1.1.2 Данные, которые автоматически передаются Сайтом в процессе его использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы;

1.1.3. Данные, которые предоставляются Сайту, в целях осуществления оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта, в соответствии с деятельностью настоящего ресурса:

фамилия, имя, отчество

электронная почта

номер телефона

1.2 Настоящая Политика применима только к Сайту и не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия;

1.3 Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако Сайт исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах настоящего ресурса, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей.

2.1 Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания услуг и/или продаже товара и/или предоставления иных ценностей для посетителей Сайта;

2.2 Персональную информацию пользователя можно использовать в следующих целях:

2.2.1 Идентификация стороны в рамках соглашений и договоров с сайтом;

2.2.2 Предоставление пользователю персонализированных услуг и сервисов, товаров и иных ценностей;

2.2.3 Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;

2.2.4 Улучшение качества сайта, удобства его использования, разработка новых товаров и услуг;

2.2.5 Передача данных третьим лицам, в целях осуществления деятельности ресурса (например доставка товара курьером, транспортной компанией и иные);

2.2.6 Заключения, исполнения и прекращения гражданско-правовых договоров с физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными лицами, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и/или Уставом предприятия.

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам:

3.1 Сайт хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов;

3.2 В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц;

3.3 Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.3.1 Пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем согласия выразившегося в предоставлении таких данных;

3.3.2 Передача необходима в рамках использования пользователем определенного сайта, либо для предоставления товаров и/или оказания услуги пользователю;

3.3.3 Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

3.3.4 В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайта или третьих лиц.

3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. Изменение пользователем персональной информации:

4.1 Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также отозвать свое согласие на обработку персональных данных, оставив заявление в адрес администрации сайта, позвонив по телефону, указанному на Сайте.

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей:

5.1 Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство.

6.1 Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.

6.2 К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.